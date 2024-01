Norsk Folkemuseum d’Oslo en Norvège

Bonjour à tous les amoureux du voyage et de la découverte culturelle, ce qui s’annonce aujourd’hui est quelque chose d’exceptionnel que je suis impatient de partager avec vous! Enfilons nos chaussures de marche, revêtons nos manteaux les plus chauds et partons pour une exploration palpitante du patrimoine nordique dans la capitale vibrante de la Norvège. Oui, chers lecteurs, vous avez bien deviné! Mon article d’aujourd’hui vous emmène à la découverte d’un trésor caché d’Oslo – le Norsk Folkemuseum.

Plénitude de l’histoire, complexité de la culture, beauté de l’artisanat et richesse de la tradition, tels sont quelques-uns des joyaux que nous allons déterrer et examiner de plus près dans notre prochain voyage. Le Norsk Folkemuseum, l’un des plus grands musées en plein air d’Europe et le musée d’histoire culturelle le plus ancien et le plus grand de Norvège, est une expérience comme aucune autre. Préparez-vous à être fasciné par des édifices anciens, des expositions fascinantes, des spectacles vivants et une ambiance qui respire l’hospitalité norvégienne authentique.

De l’odeur du pain fraîchement cuit dans une ferme traditionnelle aux danses folkloriques colorées qui vous feront tapoter du pied, chaque moment passé dans ce sanctuaire historique promet d’être inoubliable. C’est une porte dérobée vers un passé norvégien ancien et préservé – une porte que nous franchirons ensemble dans cet article !

Rejoignez-moi, alors que nous entamons une aventure remplie de surprises et d’émerveillements, une exploration du Norsk Folkemuseum d’Oslo tout compte fait. A travers ce voyage, je suis certain que vous en ressortirez avec une admiration renouvelée pour le patrimoine culturel norvégien et une soif insatiable d’en découvrir et d’en apprendre davantage. Alors, êtes-vous prêts? Mettons le cap sur la Norvège et commençons notre épopée fascinante au cœur du Norsk Folkemuseum d’Oslo! Tout au longe de l’article vous pouvez cliquer sur les photos pour les aggrandir.

Qu’est-ce que le Norsk Folkemuseum?

Le Norsk Folkemuseum est une véritable plongée dans l’histoire et la culture norvégienne. Situé en plein cœur de la magnifique ville d’Oslo, en Norvège, ce musée en plein air est aussi divertissant qu’éducatif. C’est un vaste espace de collections historiques, dont certaines datent du 16ème siècle, qui illustrent la vie rurale et urbaine en Norvège à travers les âges. Parmi ces collections, on compte plus de 150 maisons traditionnelles norvégiennes, une église en bois debout, un village sami et de nombreuses expositions consacrées à la culture norvégienne, telle que les costumes folkloriques, les jouets populaires, l’artisanat et le ski. On vous parle d’Oslo plus en détail dans l’article dédié. Cliquez pour organiser votre séjour.

Que voir au Norsk Folkemuseum?

Il y a tant de choses à voir au Norsk Folkemuseum, qu’il pourrait vous falloir plus d’un jour pour tout découvrir. Le clou du spectacle est certainement l’église en bois debout. Une structure impressionnante construite autour de l’an 1200 et remarquablement bien conservée. Le village sami offre un aperçu fascinant de la vie de ce peuple indigène du nord de la Norvège. Dont la culture reste fortement liée à la nature et qui continue de vivre de l’élevage de rennes et de la pêche. Les maisons traditionnelles norvégiennes, avec leurs toits recouverts d’herbe, sont une autre attraction majeure du musée. De plus, le musée propose une variété d’expositions temporaires sur des thèmes variés. Allant de l’histoire du design norvégien à l’évolution des vêtements traditionnels.

Comment se rendre au Norsk Folkemuseum?

Se rendre au Norsk Folkemuseum est assez facile, quel que soit l’endroit où vous séjournez à Oslo. Le musée est situé sur la péninsule de Bygdøy, qui est facilement accessible en bus. Vous pouvez prendre le bus n°30 à partir de la gare centrale d’Oslo et descendre à l’arrêt « Folkemuseet ». Si vous préférez une option plus pittoresque, considérez la ligne de ferry qui navigue entre le port d’Aker Brygge et Bygdøy pendant les mois d’été. Bien que l’option du ferry ne soit pas la plus rapide, elle offre certainement les vues les plus spectaculaires. Vous pouvez également louer une voiture pour un périple autour de la ville. Rendez-vous ici sur ce comparateur qui vous met les meilleurs prix de la ville. Vous serez ainsi beaucoup plus libre de vos déplacements.

Informations pratiques

Le Norsk Folkemuseum est ouvert presque toute l’année, sauf quelques jours fériés spécifiques. Les heures d’ouverture varient en fonction de la saison. Il est donc conseillé de vérifier le site web du musée avant votre visite. Le prix d’entrée est raisonnable et abordable. Mais si vous prévoyez de visiter plusieurs musées à Oslo, vous pouvez envisager d’acheter l’Oslo Pass. Il comprend l’entrée à la plupart des principales attractions de la ville, y compris le Norsk Folkemuseum. C’est plus que rentable lors de votre passage touristique dans la ville. Cliquez sur le lien pour le découvrir.

Pour conclure

En conclusion, la visite du Norsk Folkemuseum d’Oslo en Norvège est une expérience incroyable et incontournable. Surtout pour tous ceux qui souhaitent découvrir l’histoire et la culture norvégiennes. C’est un lieu où l’on peut se plonger dans le passé. Ou explorer des traditions ancestrales et comprendre l’évolution de la société norvégienne au fil des siècles.

Les nombreuses expositions, les bâtiments historiques, les démonstrations de métiers anciens et les activités interactives rendent la visite à la fois éducative et divertissante. Que vous soyez un passionné d’histoire, un amateur de culture ou simplement un voyageur curieux, le Norsk Folkemuseum a quelque chose à offrir à tout le monde.

La richesse de ce musée réside aussi dans son cadre naturel. Il permet de profiter d’une belle journée en plein air, en se promenant dans les rues pavées du vieux Oslo. Ou en visitant les fermes traditionnelles ou en admirant les magnifiques églises en bois debout.

De plus, le personnel du musée est extrêmement accueillant et compétent. Toujours prêt à partager des anecdotes intéressantes et à répondre à toutes vos questions. Leur passion pour l’histoire et la culture norvégiennes est contagieuse et ajoute une dimension supplémentaire à la visite.

Visitez le Norsk Folkemuseum

En somme, le Norsk Folkemuseum est une véritable fenêtre ouverte sur l’histoire de la Norvège. Une visite de ce musée vous permettra non seulement de mieux comprendre le passé de ce pays nordique, mais aussi d’apprécier sa richesse culturelle et sa diversité. Alors, si vous prévoyez un voyage à Oslo, n’oubliez pas d’ajouter le Norsk Folkemuseum à votre liste. Vous ne le regretterez pas ! Pensez également aussi à faire le tour des marchés de noël d’Oslo. On vous en parle dans un article sur le sujet.

Enfin, n’oubliez pas de prendre le temps de vous arrêter à la boutique du musée avant de partir. Vous y trouverez une multitude de souvenirs et d’objets artisanaux qui vous permettront de ramener un petit morceau de la Norvège chez vous.

Pour conclure, je dirais que le Norsk Folkemuseum est bien plus qu’un simple musée. C’est un voyage dans le temps. Une immersion dans la culture norvégienne et une source d’inspiration pour tous ceux qui s’intéressent à l’histoire et aux traditions. Alors, n’hésitez plus, et venez découvrir ce lieu magique lors de votre prochain séjour à Oslo !

Texte et photos : Monsieur Jetlag

