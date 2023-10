Découvrir Oslo et ses marchés de Noël

Un esprit de joie s’empare de la ville aux premières notes de “Jingle Bells”. L’air frais et vif réveille les sens, alors que les rues s’illuminent de mille feux. Nous sommes à Oslo, en Norvège, en période de Noël, et vous ne pourriez pas être plus chanceux ! Les marchés de Noël remplissent la ville d’une atmosphère magique, complétée par une ambiance inégalée, des scènes visuelles époustouflantes et un tas d’articles uniques à acheter. Chaque marché a ses propres particularités et dans ce récit, vous allez découvrir tous les secrets des différents “Julemarked” (marchés de Noël en norvégien). Alors, accrochez-vous à votre traîneau, et laissez-vous entraîner dans l’aventure merveilleuse des marchés de Noël à Oslo avec le blog voyage Monsieur Jetlag !

Chaque année, la capitale de la Norvège se transforme en un véritable pays des merveilles hivernal, avec des marchés de Noël uniques et spectaculaires répartis dans toute la ville. Allant des marchés traditionnels offrant un véritable goût de la culture et des coutumes norvégiennes, aux marchés contemporains qui apportent une touche moderne à la fête, les marchés de Noël à Oslo sont définitivement des lieux à visiter lors de votre séjour dans ce pays nordique. Un autre destination incroyable vous attend d’ailleurs dans ce pays : découvrez Svalbard dans l’article dédié.

Voici donc un petit aperçu de ce à quoi vous pouvez vous attendre lorsque vous entrez dans l’un des animation enveleppante de ces marchés de Noël à Oslo! Préparez-vous à vous immerger dans une culture riche, à expérimenter des mets délicieux, à acheter des objets d’art locaux et, bien sûr, à ressentir l’esprit chaleureux et joyeux de Noël à chaque pas. Allez, partons ensemble à la découverte des trésors cachés des marchés de Noël d’Oslo !

Winterland (Jul i Vinterland), le plus grand marché de Noël d’Oslo

Commencez votre aventure norvégienne en vous immergeant dans l’ambiance festive du Winterland (Jul i Vinterland), l’un des marchés de Noël les plus populaires d’Oslo. Avec sa grande roue lumineuse, ses chalets en bois décorés et son ambiance chaleureuse, vous vous sentirez directement plongé dans l’esprit de Noël. Du vin chaud, des gaufres norvégiennes, du saumon fumé, chaque stand offre une expérience culinaire nordique unique. Sans oublier, bien sûr, les nombreux artisans qui exposent leurs œuvres : bijoux, écharpes tricotées à la main, jouets en bois traditionnels. Le Winterland est plus qu’un simple marché de Noël, c’est un véritable voyage au cœur de la tradition norvégienne.

Adresse : Karl Johans gate, Oslo, Norvège.

Noël à Bærums Verk, Bærum

Bærum est une commune située à l’ouest d’Oslo, où se trouve le marché de Noël de Bærums Verk, un événement incontournable pour les habitants comme pour les visiteurs. Ce marché est connu pour ses nombreuses activités pour enfants, comme le théâtre de marionnettes et les ateliers de création de décorations de Noël. Mais les adultes y trouvent aussi leur bonheur avec des stands de produits locaux, allant des confitures maison aux céramiques artistiques. Et pour vous réchauffer, rien de tel qu’un bol de rømmegrøt (porridge à la crème aigre) servant traditionnellement de repas de Noël en Norvège.

Foire de Noël du Norsk Folkemuseum

Le Norsk Folkemuseum, situé sur la presqu’île de Bygdøy, est un musée en plein air qui offre un aperçu de la vie rurale en Norvège au fil des âges. Pendant la période de Noël, le musée se transforme en une foire de Noël traditionnelle, avec des ateliers d’artisanat, des défilés de chevaux et des représentations de danses folkloriques norvégiennes. Si vous voulez vous plonger profondément dans les traditions de Noël norvégiennes, ne manquez pas de visiter les expositions spéciales du musée sur l’histoire de Noël en Norvège.

Adresse : Museumsveien 10, 0287 Oslo, Norvège

Jul i Viken

Jul i Viken offre une expérience de Noël norvégienne unique grâce à son ambiance de village de pêcheurs. Les maisons colorées du village sont décorées avec des guirlandes et des lumières, créant une atmosphère chaleureuse et festive. Ce marché de Noël est célèbre pour son grand choix de poissons et de fruits de mer, fraîchement pêchés et prêts à être dégustés. La soirée se termine généralement par des chants de Noël traditionnels autour du feu, rendant l’expérience encore plus mémorable.

Lillestrøm

Enfin, n’oubliez pas de visiter le marché de Noël de Lillestrøm, une petite ville située à une vingtaine de kilomètres à l’est d’Oslo. Ce marché est connu pour son grand sapin de Noël illuminé et pour sa patinoire, où vous pouvez vous amuser en famille ou entre amis. Les stands de nourriture offrent une variété de plats traditionnels norvégiens, comme le pinnekjøtt (côtelettes d’agneau salées et séchées) et le lefse (pain plat sucré). Pour un souvenir unique, arrêtez-vous aux stands d’artisans locaux qui proposent des cadeaux faits à la main, comme des chandelles de cire d’abeille et des décorations en écorce de bouleau.

Adresse : Torvet 6, 2000 Lillestrøm, Norvège.

Si maintenant vous êtes convaincu par la magie de Noël à Oslo, voici où réserver une visite guidée de ces marchés : Visiter les marchés de Noël d’Oslo. Nous avons spécialement choisi pour vous une visite complète où vous pourrez admirer les lumières et les meilleurs stands. Cliquez sur le lien pour découvrir et réserver.

En somme, découvrir Oslo et ses marchés de Noël est une expérience véritablement enchantée. Les lumières étincelantes, les chalets en bois ornés de guirlandes décoratives et l’ambiance festive qui baignent la ville évoquent la magie du Noël scandinave, invitent à des moments de convivialité à partager autour d’un vin chaud, de spécialités culinaires locales et d’objets d’artisanat d’art. Chaque marché a ses propres caractéristiques uniques qui vous plongeront dans différents aspects de la culture norvégienne, du charme intemporel du marché de Noël de Bærums Verk à la fête foraine hivernale du marché de Noël de Spikersuppa.

Un séjour à Oslo pendant la période de Nöel est aussi l’opportunité de découvrir les traditions de Noël du pays, leur origine et leur signification. Les Norvégiens ont une façon spéciale de célébrer cette fête spirituelle qui va au-delà des simples festivités et des cadeaux. D’ailleurs, si vous cherchez des cadeaux de noël pour hommes, on vous donne des idées dans l’article dédié. La générosité, l’unité familiale, le don de soi, le respect de la nature sont autant de valeurs qui sont honorées lors de cette période.

La ville de Oslo, elle-même, regorge à cette époque de l’année d’une beauté exceptionnelle. Les paysages enneigés, les fjords glacés, l’architecture éblouissante des bâtiments sous la neige, la luminosité particulière des jours d’hiver font d’Oslo une destination idéale pour passer des fêtes de fin d’année inoubliables.

Alors, si vous cherchez une escapade hivernale qui sort du commun, faites vos bagages et partez à la découverte d’Oslo et de ses marchés de Noël! Osez l’aventure d’un Noël à la scandinave et laissez-vous surprendre par le sens profond de cette fête en Norvège. Vous reviendrez à coup sûr avec des souvenirs indélébiles et le cœur rempli de joie et de chaleur.

Découvrir Oslo et ses sublimes marchés de Noël, c’est s’immerger dans un hiver féerique où le temps semble s’arrêter, où chaque instant est une célébration, où la simplicité et l’authenticité se mêlent à la grandeur et à la beauté. C’est s’émerveiller devant la magie de l’hiver, c’est redécouvrir le sens du partage et de la fête, c’est se laisser porter par les odeurs, les sons, les lumières d’un Noël authentique et exceptionnel.

Alors si vous rêvez d’un Noël magique, Oslo et ses marchés de Noël vous attendent !

Texte et photos : Monsieur Jetlag

