Avez-vous déjà rêvé de voyager dans le Grand Nord ? de découvrir des paysages à couper le souffle et des cultures fascinantes? Oui? Alors vous êtes au bon endroit et aller pouvoir visiter Oslo. Aujourd’hui, nous allons emballer nos bagages, mettre nos manteaux les plus chauds. Et ainsi partir à la découverte de la majestueuse Oslo, la capitale de la Norvège.

Pourquoi visiter Oslo ?

Oslo, cette perle scandinave, est souvent sous-estimée dans le monde du voyage. En effet, elle est négligée au profit de ses cousins plus connus comme Stockholm ou Copenhague. Et pourtant, c’est une ville qui mérite largement d’être découverte. Car Riche en histoire, en art, en nature et en gastronomie. Oslo promet une expérience de voyage inoubliable que vous conseille aujourd’hui le blog voyage Monsieur Jetlag.

Une atmosphère calme et paisible, des habitants chaleureux et accueillants, des rues pittoresques et l’odeur fraîche de la mer… Dès le premier instant, cette ville sait vous captiver. Comme un tableau idyllique dans lequel vous n’aurez qu’une seule envie : vous immerger.

Mais ce qui rend vraiment Oslo spéciale, c’est son harmonie parfaite entre la tradition et la modernité. Mélange séduisant qui la rend si unique. Imaginez les fjords majestueux se refléter dans les fenêtres scintillantes des gratte-ciel modernes. Ou encore les rues traditionnelles pavées qui serpentent entre les bâtiments futuristes. Et aussi la cuisine locale revisitée avec une touche contemporaine. Fascinant, n’est-ce pas?

La période de Noël est aussi incroyable. on vous conseille les meilleurs marchés de Noël à Oslo dans l’article dédié. Cliquez pour découvrir.

Attachez vos ceintures, asseyez-vous confortablement et préparez-vous à une aventure surprenante – nous allons visiter Oslo, la capitale de la Norvège. C’est un voyage dont vous vous souviendrez longtemps, promis ! Allez, allons-y, l’aventure nous attend!

Les Principaux Monuments à Oslo

Le grand nombre de monuments historiques à Oslo fait de cette ville un lieu idéal pour une immersion culturelle. Parmi les sites les plus connus, on trouve le Palais Royal, la résidence de la famille royale norvégienne. Elle offre une belle vue sur la ville et le fjord d’Oslo. Le monument de Vigeland, situé dans le parc de Frogner, est célèbre pour ses 212 sculptures en bronze et en granit. Elles représentent les différentes étapes de la vie humaine. Enfin, le Musée du navire viking est un incontournable pour tout amateur d’histoire. il propose ses navires bien conservés datant de l’âge des Vikings.

La Forteresse d’Akershus

La forteresse d’Akershus, située sur une colline surplombant le port d’Oslo, est un monument emblématique de la ville. Construite à l’origine au XIIIe siècle pour protéger la ville, elle a ensuite servi de prison et de base militaire. Aujourd’hui, elle est un lieu populaire pour les promenades et offre une vue imprenable sur le fjord. À l’intérieur, vous pouvez explorer le musée de la forteresse et la chapelle royale. Ne manquez pas l’excursion en soirée “Les fantômes de la forteresse d’Akershus” qui vous fera découvrir l’histoire sombre du lieu!

L’Opéra d’Oslo

L’Opéra d’Oslo, qui ressemble à un iceberg flottant sur le fjord, est une autre merveille architecturale de la ville. Avec son toit incliné qui sert de place publique, vous pouvez vous promener et profiter de la vue panoramique. Ou assister à une représentation d’opéra ou de ballet. L’intérieur est tout aussi impressionnant, avec son aménagement moderne et ses formes géométriques. Une visite guidée de l’opéra vous donnera un aperçu des coulisses et de la technologie de pointe utilisée pour rendre les performances possibles.

La Cathédrale d’Oslo

Enfin, la Cathédrale d’Oslo, avec son clocher imposant et son intérieur décoré, est l’un des principaux monuments de la ville. Construite au XVIIe siècle, elle a été le lieu de nombreux événements importants, comme le mariage royal de 2001. À l’intérieur, ne manquez pas les magnifiques peintures de la voûte, l’autel en bois et le vitrail coloré. Les services religieux ont toujours lieu régulièrement, mais la cathédrale est également ouverte aux visiteurs.

Le Oslo Pass

C’est un indispensable si vous visiter la ville et avez prévu de nombreuses visites : le Oslo Pass. Vous aurez accès à des nombreuses places touristiques (la liste peut varier selon les saisons), et profiterez de nombreuses réductions. Mais aussi utiliser les transports en commun de façon illimitée ! Très pratique. Cliquez sur ce lien pour découvrir : le Oslo Pass et bénéficier de tous ses avantages. Nous avons réservé la meilleure offre pour vous.

Les activités à faire à Oslo

En plus des monuments y a tellement à faire à Oslo ! On pourrait facilement passer une semaine entière à explorer cette magnifique ville.

Si vous êtes un fan de la nature, nous vous recommandons vivement de passer une journée à faire de la randonnée dans les forêts environnantes. Ou de faire l’expérience d’une sortie en bateau dans le fjord d’Oslo.

Le Parc Vigeland

Ensuite, il y a le Parc Vigeland, l’un de nos endroits préférés à Oslo. Imaginez un parc massif plein de 200 sculptures en bronze et en granit. Elles sont toutes créées par le célèbre artiste norvégien Gustav Vigeland. Les sculptures varient en taille, de petits personnages jusqu’à d’énormes monolithes, et représentent toutes les étapes de la vie humaine. C’est un endroit parfait pour se promener et méditer sur les cycles de la vie et la mort. Ou simplement profiter du soleil (si vous avez la chance de l’attraper!).

Le Parc Vigeland est aussi l’endroit idéal pour un pique-nique, surtout durant les mois d’été où les jours sont longs et baignés de la lumière dorée du soleil. Sans oublier que l’entrée au parc est entièrement gratuite !

Si vous souhaitez connaître tous les secrets de ce parc incroyable, nous vous conseillons de réserver une visite guidée de Vigeland Park ici. Vous pourrez le découvrir sous un angle totalement inédt avec son histoire très riche.

Exploration de la gastronomie locale

Si vous êtes un amateur de gastronomie, Oslo ne vous décevra pas. De nombreux restaurants proposent le traditionnel ragoût d’agneau norvégien et, bien sûr, de nombreuses options de fruits de mer frais. Et pour le dessert, assurez-vous de goûter le délicieux skillingsboller, un rouleau à la cannelle spécialité d’Oslo.

Les musées pour visiter Oslo la culturelle

Oslo abrite de nombreux musées fascinants, attirant les passionnés d’art, d’histoire, de technologie et même de ski. Parmi eux, il y a quelques incontournables qu’il ne faut absolument pas manquer lors de votre visite dans la ville.

Tout d’abord, il y a le musée des navires vikings, situé sur la péninsule de Bygdøy. C’est une expérience incroyable qui vous plonge directement dans l’histoire des Vikings. Le musée abrite trois navires vikings authentiques qui ont été découverts dans de grands tumulus royaux dans la région d’Oslo. Préparez-vous à être émerveillés par ces vaissaux anciens superbement conservés, ainsi que par les artéfacts et les trésors qu’ils contiennent.

Les musées d’art

La ville est également fière de ses musées d’art. Le musée Munch est un véritable joyau, dédié à la vie et à l’œuvre du peintre expressionniste Edvard Munch, le plus célèbre artiste norvégien. Le musée possède la plus grande collection d’œuvres de Munch, comprenant plus de 28 000 pièces. Imaginez le plaisir de se promener dans ce musée, en observant les œuvres intemporelles de cet artiste, comme son célèbre tableau “Le Cri”.

Le musée de la technologie est un must à Oslo. Il offre une perspective unique sur le développement de la technologie et de l’industrie au fil des siècles. Vous pourrez vous amuser en apprenant à travers les nombreuses expositions interactives. Que vous soyez intéressé par les trains à vapeur, les voitures anciennes, les avions ou l’histoire de la médecine, ce musée a quelque chose à offrir à tout le monde.

Pour les amateurs de la mer, le musée maritime norvégien est un must. Il raconte l’histoire passionnante de la Norvège en tant que nation maritime, de l’époque viking à l’époque contemporaine. Les nombreux bateaux exposés, dont certains que vous pouvez même monter à bord, ainsi que les superbes modèles réduits, les artefacts maritimes et les peintures, font de ce musée une halte incontournable pour tous les amateurs de mer et d’histoire.

Musée coup de coeur à visiter à Oslo

Notre coup de coeur va au Musée Norsk Folkemuseum qui vous plonge dans les villages des peuples Norvègiens à diverse époques. En effet, à noël ils proposent une fête avec de nombreux acteurs. On vous en parle dans l’article dédié : visiter le Norsk Folkemuseum.

Enfin, pour les passionnés de sport, le Musée du ski Holmenkollen est un must. Situé au pied du tremplin de ski Holmenkollen, le musée est le plus ancien de son genre au monde. Il suit l’histoire du ski sur 4000 ans, depuis son utilisation pour la survie dans les pays nordiques jusqu’au sport compétitif que nous connaissons aujourd’hui. Avec l’histoire du ski olympique, une salle de saut à ski intérieure et des films de ski spectaculaires, ce musée est non seulement instructif mais aussi incroyablement divertissant.

Où se situe Oslo ? Comment s’y rendre ?

Où se trouve Oslo ?

Située au sud-est de la Norvège, la ville d’Oslo se trouve à l’extrémité nord du fjord d’Oslo, entourée de collines verdoyantes et de vastes forêts. La ville s’étend sur une superficie de 454 kilomètres carrés, ce qui en fait la plus grande ville de Scandinavie en termes de superficie. Des zones urbaines modernes et des espaces naturels préservés donnent une variété aux paysages d’Oslo. Plusieurs quartiers divisent la ville, chacun ayant son propre caractère et son atmosphère unique.

Oslo est une ville côtière, bordée par le fjord d’Oslo au sud et encadrée par des collines et des montagnes. Ainsi le climat d’Oslo est de type continental humide, avec des hivers froids et des étés relativement chauds. De plus les transports en commun desservent bien la ville, avec un réseau de métro, de tramways, de bus et de ferries.

Comment se rendre à Oslo

D’abord, il existe plusieurs façons de se rendre à Oslo, en fonction de votre lieu de départ et de vos préférences personnelles. Si vous voyagez depuis l’Europe, le moyen le plus rapide et le plus pratique est généralement de prendre l’avion. De plus la plupart des grandes villes européennes proposent des vols directs vers l’aéroport d’Oslo. Une fois arrivé à l’aéroport, vous pouvez facilement rejoindre le centre-ville en prenant le train express Flytoget, qui offre un service rapide et efficace.

Si vous préférez voyager par la terre, vous pouvez également prendre le train ou le bus pour vous rendre à Oslo. De nombreuses liaisons ferroviaires et routières relient Oslo aux autres villes norvégiennes, ainsi qu’aux pays voisins tels que la Suède et le Danemark. Enfin, si vous êtes un véritable aventurier, vous pouvez même envisager de vous rendre à Oslo en voiture ou en moto. Cependant, veuillez noter que la conduite en Norvège peut être un défi, en particulier pendant les mois d’hiver.

Quand visiter Oslo

Maintenant, parlons du moment idéal pour visiter Oslo. La réponse dépend en grande partie de ce que vous voulez faire pendant votre séjour. Si vous êtes un amoureux de la nature et que vous voulez explorer les magnifiques paysages norvégiens, le meilleur moment pour visiter Oslo est sans doute l’été, de juin à août. Pendant ces mois, les températures sont agréables et les jours sont longs, ce qui vous donne beaucoup de temps pour faire de la randonnée, du vélo ou tout simplement vous promener dans la ville.

Si vous êtes plus intéressé par les activités culturelles et que vous voulez visiter les nombreux musées et galeries d’art d’Oslo, vous pouvez envisager de visiter la ville au printemps ou en automne. Pendant ces saisons, les touristes fréquentent moins la ville. Ce qui signifie que vous pouvez profiter des attractions d’Oslo sans avoir à faire face à la foule. De plus, le temps est généralement assez doux, ce qui rend la visite de la ville agréable.

Enfin, si vous êtes un fan de sports d’hiver et que vous voulez faire du ski ou du snowboard, l’hiver est bien sûr le moment idéal pour vous rendre à Oslo. La ville est entourée de plusieurs stations de ski, et la neige est généralement garantie de décembre à avril. Cependant, veuillez noter que les jours sont courts en hiver et que les températures peuvent être très basses, alors assurez-vous d’être bien préparé.

Visiter les fjords d’Oslo

L’un des principaux attraits d’Oslo est sans aucun doute son fjord. Le fjord d’Oslo s’étend sur plus de 100 kilomètres. De nombreuses îles, plages et criques le borde. Les fjords sont des merveilles naturelles qui offrent une vue imprenable sur le paysage environnant. Ils sont également le lieu idéal pour une variété d’activités de plein air, comme la randonnée, le kayak, la pêche et la voile.

Il existe de nombreuses façons de découvrir les fjords d’Oslo. Vous pouvez choisir de faire une croisière sur le fjord, qui vous permettra de voir les fjords sous un angle différent. Cliquez sur le lien suivant pour réserver votre tour au meilleur prix : croisière en voilier traditionnel. Vous pouvez également choisir de faire une randonnée le long des fjords, ce qui vous permettra de profiter de la beauté naturelle de la région à votre propre rythme.

Visiter les îles d’Oslo

Les îles d’Oslo sont un autre atout majeur de la ville. Elles offrent un échappatoire à l’agitation de la ville et sont un lieu idéal pour se détendre et profiter de la nature. Effectivement les îles sont facilement accessibles en ferry et offrent une variété d’activités, comme la baignade, la randonnée et le pique-nique.

Parmi les îles les plus populaires d’Oslo, on trouve Hovedøya, Gressholmen et Lindøya. Hovedøya est connue pour son abbaye cistercienne du 12ème siècle. Tandis que Gressholmen est populaire pour sa faune variée et ses plages. Tandis que Lindøya est célèbre pour ses petites maisons colorées.

Aussi, si vous aimez le grand froid, rendez-vous à Svalbard. On vous parle de ce coin de Norvège incroyable dans l’article visiter Svalbard.

Visiter Oslo et la Norvège

En conclusion, visiter Oslo en Norvège est une aventure inoubliable bourrée d’attractions touristiques à couper le souffle. Depuis ses musées éducatifs et ses galeries d’art inspirantes jusqu’à ses monuments historiques impressionnants et ses parcs relaxants, Oslo a une offre sans fin d’expériences uniques pour tous les types de voyageurs.

Surtout en déambulant dans ses rues animées, on ressent l’énergie et la culture vibrante de cette ville. En effet, chaque coin de rue dégage un charme scandinave, chaque bâtiment raconte une partie de l’histoire passionnante de la Norvège, chaque parc respire la tranquillité et la paix de la nature.

Les attractions d’Oslo

Ainsi, avec la diversité des attractions, il y a tant à découvrir dans la ville qu’une simple visite ne suffit pas, incitant à revenir encore et encore. Que ce soit pour s’envoler vers les sommets des montagnes, plonger dans l’histoire à travers ses musées, ou tout simplement se détendre dans un café local, chaque jour à Oslo est une nouvelle aventure à embrasser avec enthousiasme.

Pour conclure, C’est une ville qui émerveille par sa beauté naturelle, éduque par ses musées riches et divertit par ses attractions emblématiques. Chaque lieu visité, chaque image capturée, chaque expérience vécue à Oslo se transforme en un souvenir précieux à chérir toute la vie.

Conclusion

Vous aurez un sentiment d’excitation et de découverte. Alors laissez-vous captiver par son charme, étonner par son riche patrimoine et ravir par ses attractions touristiques. Soyez prêts à ouvrir votre cœur à cette ville incroyable et à laisser une part de vous-même s’y attacher pour toujours. Qui sait, peut-être que votre prochain voyage sera à Oslo, la magnifique capitale de la Norvège !

En fin de compte, Oslo offre une expérience géniale qui saura vous faire sourire à chaque instant et vous laissera avec le désir de revivre chaque moment vécu. Visiter Oslo en Norvège, c’est adopter une vision nouvelle du voyage, plein de surprises, d’inspiration et d’émerveillement. Préparez-vous à tomber amoureux d’Oslo ! Qu’attendez-vous ? Commencez à planifier votre voyage dès maintenant et embarquez pour une aventure inoubliable à Oslo !

Texte et photos : Monsieur Jetlag

J’aime ça : J’aime chargement…