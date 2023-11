Visiter Vannes : un joyaux de la Bretagne

La Bretagne, région française du nord-ouest, est une terre bien connue pour son patrimoine historique riche et sa beauté naturelle immaculée. L’une de ses villes les plus remarquables est Vannes. Accrochée à une baie du Golfe du Morbihan, Vannes est une ville pittoresque qui combine le charme des temps anciens avec l’effervescence des temps modernes. Avec une multitude de trésors cachés à découvrir, c’est un lieu idéal pour une escapade culturelle et naturelle. Suivez Monsieur Jetlag dans la visite de Vannes.

Exploration historique du Vieux Vannes

Vannes fut fondée au premier siècle avant JC par les Romains et cela est toujours visible dans son architecture et son design urbain. Déambulez dans les rues pavées de la ville pour admirer les maisons à colombages du Moyen Âge et admirez les remparts bien conservés qui entourent le cœur historique de la ville.



La cathédrale Saint-Pierre, au cœur de la vieille ville, est un chef-d’œuvre architectural datant du 11ème siècle qui vaut une visite. Juste à côté se trouve le Château de l’Hermine, autrefois résidence des ducs de Bretagne, qui offre aujourd’hui des expositions d’art et un magnifique jardin public. La Porte Saint-Vincent, construite au XIVe siècle, est une autre merveille historique. Vannes est un incontournable de Bretagne.

Découvrez le Golfe du Morbihan

Niché à quelques pas de Vannes se trouve le Golfe du Morbihan, une mer intérieure parsemée de petites îles. Ces eaux émeraudes entourées de plages de sable blanc et de verdure créent un paysage à couper le souffle. Prenez un bateau depuis l’embarcadère de la Compagnie du Golfe pour une croisière autour des îles, certaines étant habitées et d’autres étant des réserves naturelles.

Plongée dans la nature

Vannes est également un havre pour les amoureux de la nature. Les jardins des remparts offrent une végétation luxuriante et des vues panoramiques sur la ville. Le parc de la Garenne, situé au cœur de la ville, est un endroit idéal pour une randonnée ou un pique-nique. À quelques kilomètres de la ville, le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan est un paradis pour l’observation des oiseaux et la randonnée.

Visite culturelle de Vannes

Si vous cherchez à nourrir votre appétit culturel, Vannes ne vous décevra pas. Le Musée de la Cohue, installé dans un ancien marché médiéval, présente une ravissante collection d’art et d’archéologie. Pour ceux qui sont plus attirés par la nature, le Muséum d’Histoire Naturelle propose une exposition variée sur la faune et la flore de la région.



Le Centre culturel de Vannes, Le Dôme, propose une programmation variée tout au long de l’année, de la danse au théâtre en passant par la musique et les arts plastiques.

Expérience gastronomique bretonne

Pour une expérience authentique, goûtez à la cuisine bretonne typique. Ne partez pas sans avoir essayé les délicieuses crêpes bretonnes et le cidre, spécialités emblématiques de la région. Les fruits de mer frais du Golfe du Morbihan sont également à ne pas manquer pour une explosion culinaire en bouche.

Relaxez-vous au bord de l’eau

Après avoir exploré la ville, détendez-vous au bord de l’une des nombreuses plages de sable fin de Vannes. Ces plages sont parfaites pour se relaxer et se baigner dans les eaux claires du Golfe du Morbihan. Admirez le coucher de soleil sur l’eau pour une fin memorable à votre journée.

Comment se rendre à Vannes ?

Pour se rendre à Vannes, plusieurs options s’offrent à vous. Si vous habitez le Nord de la France, le train peut être une option plus rapide, le TGV relie Paris à Vannes en près de 3 heures. Pour ceux qui viennent du Sud, l’avion est une alternative pratique. L’aéroport de Nantes Atlantique est le plus proche et offre des vols fréquents depuis plusieurs villes de France et d’Europe.

Depuis Brest : Pour se rendre à Vannes depuis Brest, plusieurs options s’offrent à vous. D’abord, vous pouvez prendre la voiture en empruntant la D788 ou la N165, ce qui vous prendra environ 2 heures 30 pour faire les 193 km. Vous pouvez aussi choisir de prendre le train à partir de la gare de Brest. Le trajet dure entre 2h30 et 3h, selon que vous choisissiez un TER ou un TGV.

Depuis Nantes, le moyen le plus rapide pour rejoindre Vannes est sans doute la voiture. La distance entre Nantes et Vannes est de 115 km et le temps de trajet estimé est de 1h30, en empruntant la N165. Sinon, il y a aussi des trains directs qui partent de la gare de Nantes et arrivent à la gare de Vannes. Le trajet en train dure normalement 1h30.

Depuis Rennes : La distance entre Rennes et Vannes est de 111 km. En voiture, le trajet prend environ 1h30 en prenant l’autoroute A84 et la N166. Il est également possible de prendre un TER en gare de Rennes, qui vous amènera jusqu’à Vannes en 1h40.

Enfin, pour se rendre à Vannes depuis Angers, Le Mans ou Caen, le moyen le plus rapide est sans doute le train. La durée du trajet varie en fonction de la ville de départ : 2h depuis Angers, 2h30 depuis Le Mans et 4h30 depuis Caen. Sinon, en voiture, comptez environ 2h30 depuis Angers ou Le Mans, et 5h depuis Caen.

Dans tous les cas, n’oubliez pas de profiter du paysage pendant votre trajet. La Bretagne est une région magnifique et chaque trajet est l’occasion de découvrir de nouveaux panoramas. D’ailleurs, il y a pleins de choses à voir en Bretagne comme la Ville de Pont-Aven.

De son riche patrimoine historique à sa beauté naturelle préservée, en passant par sa gastronomie délicieuse et sa culture inspirante, Vannes offre une expérience de voyage diversifiée et enrichissante. Qu’il s’agisse d’explorer les trésors historiques, de profiter d’une journée à la plage, de se promener dans un parc ou de s’immerger dans la culture, Vannes a tout pour plaire. Alors, pourquoi ne pas ajouter Vannes à votre liste de villes à visiter en Bretagne? La Ville de Vannes vous attend pour un voyage inoubliable.

Textes et photos : Monsieur Jetlag

