Les lieux de tournage de Game of Thrones en Estrémadure

La saga tant acclamée “Game of Thrones” n’est plus à présenter. Avec ses histoires de trônes et de dragons, elle a conquis le cœur de millions de spectateurs à travers le monde. Mais ce n’est pas uniquement l’intrigue qui a captivé les fans. Les paysages époustouflants où se déroulent les nombreuses batailles et intrigues palpitantes ont aussi joué un rôle primordial. Parmi ces décors spectaculaires, l’Estrémadure en Espagne se démarque par sa beauté brute et ses sites historiques. Ayant servi de toile de fond à plusieurs moments-clés de la série. Retrouvez les plus beaux lieux de tournage de Game of Thrones et leur localisation. Focus sur trois sites stratégiques : Trujillo, Cáceres et Malpartida de Cáceres.

Trujillo, une citadelle hors du temps

Perchée sur un promontoire rocheux, la ville de Trujillo semble veiller sur l’Estrémadure tel un gardien immuable de pierre. Avec son château médiéval et ses murailles chargées d’histoire, c’est ici où “Game of Thrones” a trouvé le cadre parfait pour représenter des lieux emblématiques tels que la cité de Casterly Rock, bastion ancestral de la maison Lannister. Déambuler au sein de la vieille ville, c’est suivre les pas de Tyrion et Jaime Lannister. En imaginant les stratégies et les complots se tramer à chaque coin de rue. Regardez l’épisode 3 de la saison 7 pour reconnaître les lieux. La Plaza Mayor de Trujillo, avec ses palais et ses églises, a elle aussi accueilli l’équipe de tournage, offrant un cadre médiéval authentique. Si vous souhaitez une visite guidée adapté, Marco de privat visitas guiadas Cáceres vous amènera dans tous les meilleurs spots de la région.

Cáceres, immersion sur les lieux de tournages de Game of Thrones

Si Trujillo évoque la puissance des Lannister, la ville de Cáceres fait, quant à elle, écho à la diversité des terres de Westeros. On se croirait directement plongé au coeur de la série. C’est sûrement un des plus beaux lieux de tournage de Game of Thrones. Ses ruelles étroites et sinueuses, ses bâtiments en pierres séculaires et ses places fortifiées ont servi à représenter des zones de King’s Landing et des ruelles de Braavos. Le dédale des rues du vieux quartier, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, a vu défiler des personnages tels qu’Arya Stark fuyant ses poursuivants.

L’Arco de la Estrella est le plus emblématique. Vous le verrez dans la saison 7, épisode 3. Et sur la Plaza de Santa María, Cáceres offre en outre un voyage à travers le temps, à l’époque où les factions rivales du monde de “Game of Thrones” s’affrontaient pour le pouvoir. Pour connaître toutes les scènes et faire un city tour thématisé, Idiomatur propose un parcours qui vous plongera dans la série.

Malpartida de Cáceres, au cœur des batailles épiques

À quelques encablures de la ville de Cáceres se trouve Malpartida. Un lieu devenu célèbre pour avoir été le théâtre d’une des batailles les plus mémorables de “Game of Thrones”. Les champs de la Bataille des Bâtards ont pris vie dans la réserve naturelle de Los Barruecos. Avec ses formations rocheuses granitiques et ses lacs, le site a permis de recréer la sauvagerie et la tension palpable de cet affrontement légendaire. La nature préservée de Malpartida de Cáceres permet de s’immerger pleinement dans l’univers de la série. Et de revivre le frisson des combats où Jon Snow et ses alliés ont combattu pour Winterfell. Un lieu magique et hors du temps.

La ville en a d’ailleurs fait une attraction touristique majeure. Vous pourrez retrouver tout un parcours de randonnée. Et aussi de nombreux évènements tout au long de l’année. Les panneaux vous indiquent les scènes et les décors naturels utilisés. C’est très instructif et très bien réalisé.

L’Estrémadure, une région façonnée par les lieux de tournage de Game of Thrones

L’impact de “Game of Thrones” s’étend au-delà du petit écran. Car ces lieux de tournage en Estrémadure se sont transformés en destinations incontournables pour les passionnés. Trujillo, Cáceres et Malpartida de Cáceres sont devenus les lieux de tournage de Game of Thrones emblématiques. Où l’on peut toucher du doigt la grandeur des Seven Kingdoms. Le patrimoine culturel et historique de ces villes a été magnifié par la série. Apportant une dimension supplémentaire à leur découverte. D’ailleurs la série “House of the Dragon” continue d’utiliser ces décors naturels pour son univers.



Ainsi les amateurs d’histoire et de nature trouveront dans ces lieux de tournage une occasion unique de plonger dans l’ambiance de leur série favorite. Tout en appréciant la richesse du patrimoine espagnol. Donc que l’on soit fan inconditionnel de “Game of Thrones” ou simplement amateur de beaux paysages, les sites de tournage en Estrémadure offrent une expérience immersive au cœur de Westeros. De fait chaque pierre, chaque ruelle et chaque espace naturel semblent raconter leur propre histoire. Comme s’ils étaient imprégnés de l’esprit des puissantes familles et des héros qui ont arpenté ces terres de fiction.

Où se situe l’Estrémadure ?

Nichée entre le Portugal et les régions espagnoles de Castille-et-León et d’Andalousie, l’Estrémadure se déploie telle une immense fresque au cœur du sud-ouest de l’Espagne. Pour commencer sa capitale est Mérida, une ville antique aux nombreux vestiges qui témoignent de son glorieux passé romain. L’Estrémadure se divise en deux provinces. D’abord Cáceres au nord, qui compte parmi ses points forts la charmante ville éponyme classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Et ensuite Badajoz au sud, non moins richement dotée de trésors culturels.

Se rendre en Estrémadure

Mais comment se rendre en Estrémadure ? De multiples options s’offrent à vous. Depuis la France, vous pouvez emprunter l’avion jusqu’à Madrid, puis louer une voiture ou prendre un train pour rejoindre l’Estrémadure. On vous a mis un lien pour trouver les meilleurs prix. D’ailleurs avant, vous pourrez rester quelques jours ici pour visiter Madrid avant de découvrir la beauté sauvage et historique de l’Estrémadure. On vous dit tout dans l’article dédié. Sinon l’aéroport de Séville est localisé à environ la même distance. Vous avez le choix !

Les trajets en voiture depuis le centre de la France durent environ 10 heures. Ce qui en fait une destination accessible pour ceux qui apprécient les road trips à travers l’Europe. Les routes espagnoles, bien entretenues et fluides, rendront votre périple agréable. Elle permettront de découvrir au gré de vos envies les paysages de la région.

Où se loger pour être au plus proche des lieux de tournage de Game of Thrones ?

Pour ceux qui souhaitent prolonger l’expérience estremènne, les hébergements ne manquent pas. En effet, des gîtes ruraux aux hôtels de luxe en passant par les paradores, ces anciens châteaux et monastères transformés en hôtels de charme. L’accueil chaleureux des habitants de l’Estrémadure rendra votre séjour encore plus mémorable. Car ici, plus qu’ailleurs, les traditions et le sens de l’hospitalité sont cultivés avec fierté et passion. Voici une sélection pour que vous trouviez l’endroit qui correspondra à vos envies et votre budget.

Ainsi, la magie de “Game of Thrones” continue de vivre en Estrémadure, où les dragons semblent n’avoir jamais vraiment quitté le ciel, et où l’écho des batailles résonne toujours dans l’air chargé d’histoire. La saga s’est certes achevée sur nos écrans, mais son héritage perdure à travers ces lieux mythiques, véritables portes ouvertes sur les contrées légendaires de Westeros.

Pour tous les fans de séries télé, restez en Espagne et visiter le Madrid de la Casa de Papel. On vous dit tout dans l’article dédié. Ce pays a inspiré de nombreux univers alors profitez-en pour en découvrir toutes les beautés et les richesses.

Texte et photos : Monsieur Jetlag. Article rédigé suite à une invitation presse. images de GOT : HBO (c)

Remerciement : Extremadura Turismo, Visit Spain, Travel Insight, Consuelo Lluva, Marco, Ana, la ville de Malpartida, Mathilde Fey, Marie Fieng.

J’aime ça : J’aime chargement…