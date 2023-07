Le temple de Philae en Égypte est l’un des monuments les plus emblématiques et les plus spectaculaires de l’ancienne civilisation égyptienne. Ce site archéologique exceptionnel, situé sur une île au milieu du Nil, est dédié à la déesse Isis, l’une des divinités les plus vénérées de l’Égypte antique. Si vous envisagez de vous rendre en Égypte pour explorer ce patrimoine historique inestimable, voici tout ce que vous devez savoir sur la visite du temple de Philae. Monsieur etlag vous propose un tour du site. N’hésitez pas à cliquer sur les photos pour les agrandir.

La légende qui existe autour du temple de Philae

Le temple de Philae est vu comme l’un des plus beaux temps d’Egypte, tout comme le temple d’Abou Simbel dont on vous parle dans l’article dédié. Aussi, ce dernier peut avoir une importance particulière pour les Egyptiens. En effet, selon la légende, le roi Osiris aurait été tué par son frère. Ce dernier aurait dispersé son corps dans tout le pays. Son épouse, Isis, aurait alors récupéré les restes et se serait réfugié dans l’île de Philae pour le reconstruire. Ainsi, lorsque vous allez visiter le temple de Philae, ce dernier peut être trouvé sous le nom de « temple d’Isis ».

Le temple d’Isis à Philae était un lieu de pèlerinage pour les anciens Égyptiens, qui venaient ici pour rendre hommage à la déesse et pour participer à des rites religieux. Le temple était également un centre d’étude de la magie et de la médecine, avec des prêtres spécialisés dans ces domaines. Les inscriptions sur les murs du temple relatent les miracles et les bienfaits d’Isis, renforçant ainsi sa réputation de guérisseuse et de protectrice.

Le temple de Philae est associé à la déesse Isis, car il était le principal lieu de culte de cette divinité dans l’ancienne Égypte. Isis était une déesse aux multiples facettes, représentant la maternité, la magie et la protection. Elle était la mère du dieu Horus et l’épouse du dieu Osiris, et elle jouait un rôle central dans les mythes et les rituels égyptiens, en particulier dans le mythe de la résurrection d’Osiris.

La construction et le sauvetage du temple de Philae

Néanmoins, pour que vous puissiez comprendre l’histoire du temps de Philae, il faut remonter à la construction de ce dernier, mais également au sauvetage de ce dernier. Il faut noter que le temple a été construit par Nectanébo 1er. C’est l’un des derniers pharaons d’Égypte. Notons également que la construction de ce dernier a été terminée par les romains. Il est donc possible d’y trouver différents styles d’architecture. Il ne faut pas non plus oublier que ce temple permettait de vénérer Isis : c’est l’un des derniers lieux de culte que l’on pouvait trouver au temps des romains. Le temple fut tout de même fermé aux alentours de l’an 530.

Pour le sauvetage du temps de Philae, il faut savoir que ce dernier a été retourné sous les eaux. Ainsi, un premier barrage a été construit en 1894. Suite à cela, le temple a été déplacé pierre par pierre, avec la plus grande des minuties, pour que vous puissiez le visiter, à l’heure actuelle. Ce dernier ne se situe plus sur l’île de Philae, mais sur l’île voisine nommée, Aquilkia.

Visiter le temple de Philea seul ou avec un circuit touristique

Sur l’île, il sera parfaitement possible de voir différents monuments qui permettent tout simplement de célébrer Isis. Vous pourrez également y découvrir le temps d’author ou encore la porte de Trajan. Ainsi, vous pouvez parfaitement visiter le temple de Philae seul. En effet, il suffira de payer votre entrée, pour que vous puissiez accéder aux différentes parties du temple, le cas échéant. Néanmoins, si vous souhaitez faire plusieurs choses, nous vous conseillons de réserver une excursion. Ainsi, vous pourrez parfaitement visiter différents lieux incontournables en Egypte, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Il suffit de choisir le circuit qui vous convient le mieux. Si vous êtes en croisière sur le Nil, cette sortie sera certainement proposée dans le planning.

Où se situe le temple de Philae ?

Le temple de Philae se trouve sur une île située sur le Nil, à environ 12 km au sud d’Assouan, une ville majeure du sud de l’Égypte. Suite à la construction du haut barrage d’Assouan dans les années 1960, l’île et le temple ont été inondés, menaçant le temple de destruction. Dans le cadre d’un projet de sauvetage international mené par l’UNESCO, le temple a été démantelé et reconstruit sur l’île voisine d’Agilkia, qui a été aménagée pour ressembler à l’île originale de Philae.

Quand se rendre au Temple de Philae ?

Le temple de Philae est ouvert aux visiteurs tout au long de l’année, mais le climat de l’Égypte varie au cours de l’année, ce qui peut influencer la période à laquelle vous souhaitez planifier votre visite. Les mois d’octobre à avril sont considérés comme la meilleure période pour visiter l’Égypte, en raison de températures plus douces et plus agréables. C’est également la période où les foules sont moins importantes, ce qui vous permettra de profiter pleinement de votre visite.

L’été en Égypte, de mai à septembre, peut être extrêmement chaud, avec des températures pouvant dépasser 40°C. Si vous décidez de visiter Philae pendant ces mois, il est recommandé de prévoir des vêtements légers, de l’eau et une protection solaire. Il est également préférable de visiter le temple tôt le matin ou en fin d’après-midi, lorsque la chaleur est moins intense.

Combien de temps dure la visite ?

La visite du temple de Philae dure généralement entre 2 et 3 heures, en fonction de votre niveau d’intérêt pour les détails historiques et les inscriptions sur les murs. Pour vous rendre sur l’île d’Agilkia, où se trouve le temple, vous devrez prendre une petite embarcation à moteur depuis un quai situé à proximité du barrage d’Assouan. La traversée jusqu’à l’île prend environ 20 minutes, et vous aurez la possibilité de profiter d’une vue panoramique sur le Nil et les rives du fleuve.

Une fois sur l’île, vous pourrez explorer les différents bâtiments et structures du complexe du temple, dont le grand temple d’Isis, le temple de Trajan, le mammisi (temple de la naissance), et plusieurs autres petits sanctuaires et chapelles. Des guides locaux peuvent vous fournir des informations sur l’histoire et les particularités du temple, et des panneaux explicatifs sont également disponibles.

La visite du temple de Philae en Égypte est une expérience inoubliable et enrichissante pour quiconque s’intéresse à l’histoire et à la culture de l’ancienne Égypte. Avec ses merveilles architecturales et ses inscriptions fascinantes, ce temple offre un aperçu unique de la vie religieuse et sociale de l’époque. N’hésitez pas à ajouter cet incontournable à votre liste de sites à visiter lors de votre voyage en Égypte. Et si vous connaissez déjà les lieux ou si vous avez des questions, n’hésitez pas à laisser un commentaire en bas de page. Bon voage !

Texte et photos : Monsieur Jetlag. Voyage réalisé sur invitation.

Remerciements : Les voyages de Pharaon, Mohamed Salem, Pascal Falcon, Sheriff, toute l’équipe du Dahabiya Rois sur le Nil, Le Guide du Routard, HolaFly.