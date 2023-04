Où déjeuner à Montréal ? 10 idées de restaurants

Montréal reçoit chaque année de nombreux touristes et voyageurs. La culture culinaire du Québec est très riche et variée. Quel meilleur moyen de la découvrir que de s’arrêter prendre un petit déjeuner (ou un déjeuner comme on dit ici) dans un établissement local ? Dans cet article du blog voyage Monsieur Jetlag, nous vous proposons une sélection des meilleurs restaurants pour déjeuner à Montréal. Et si vous êtes un local, vous découvrirez peut-être de nouvelles adresses près de chez vous !

Qu’est-ce qu’un déjeuner au Québec ?

Attention ! Selon la région du monde d’où vous venez, un déjeuner n’aura pas la même signification au Canada francophone ! Ici, un déjeuner est l’équivalent de ce que l’on appelle un petit-déjeuner en europe. Un déjeuner (lunch, dîner ou souper au Québec) consiste principalement en un plat chaud et un dessert. Les plats sont souvent servis avec des salades et des accompagnements. Les petits déjeuners (ou déjeuners au Québec) sont généralement plus légers et peuvent être composés d’œufs, de saucisses et de pain grillé. Les pâtisseries sont également très populaires pour le petit déjeuner et le déjeuner. Maintenant que vous avez les indications, voici notre sélection des 10 meilleures adresses où déjeuner à Montréal.

Quels sont les aliments typiques à déguster à Montréal ?

Montréal est reconnue pour sa variété et sa qualité culinaire. Les spécialités à manger à Montréal incluent le pâté chinois, la pizza pâte montréalaise, le fromage cheddar, le corned-beef, les hot-dogs, les bagels et les tartes aux pommes. La poutine est également extrêmement populaire et est composée de frites, de fromage en grains et de sauce. Si vous vous promenez dans les rues pendant la période hivernale, vous trouverez des batônnets glacés au sirop d’érable : un régal. D’ailleurs dans cette province le sirop d’érable est une véritable religion. Vous devez absolument y goûter ! Sinon à Montréal, vous trouverez comme dans toutes les capitales internationales, toutes les cuisines du monde. Il y l’embarras du choix.

Quelles sont les meilleures adresses pour des petits déjeuners à Montréal ?

Cora Déjeuners

Adresse : 1240 Rue Drummond, Montréal, QC H3G 1V7



Cora Déjeuners est une chaîne de restaurants spécialisés dans les petits-déjeuners. Leur menu propose une grande variété de choix, allant des crêpes aux omelettes en passant par les gaufres et saucisses. Ce qui fait la renommée de Cora, c’est leur assiette fruitée : une explosion de couleurs et saveurs pour bien commencer la journée. Le Cora Déjeuners est très populaire grâce à un prix abordable.

Dame Tartine

Adresse : 65 Rue Beaubien Est, Montréal, QC H2S 1R1



Dame Tartine est un restaurant proposant des petits-déjeuners et des brunchs délicieux. Parmi les plats à ne pas manquer, on retrouve leurs oeufs bénédictines sur pain brioché et leur poutine déjeuner à base de frites maison, fromage en grains, saucisse, oeufs et sauce hollandaise. Le Dame Tartine est un petit café intime où l’on peut trouver des produits locaux et frais.

Restaurant l’Avenue

Adresse : 923 Avenue du Mont-Royal Est, Montréal, QC H2J 1X3



Restaurant l’Avenue est l’endroit idéal pour profiter d’un petit-déjeuner copieux. Leur spécialité est le brunch, et leur menu comporte de nombreuses options saines et gourmandes. N’oubliez pas de goûter aux pancakes au Nutella et bananes, ou encore à leurs oeufs bénédictines au saumon fumé. Ils sont connus pour leurs spécialités québecoises.

Well

Adresse : 4561 Rue Wellington, Verdun, QC H4G 1X2



Well est un café-restaurant offrant des options santé et délicieuses pour le petit-déjeuner. Leur granola maison servi avec yogourt et fruits est un incontournable, ainsi que leur smoothie vert à base d’épinards, dattes, banane et avocat. Well est donc un café branché qui propose un mélange varié d’aliments biologiques et nutritifs. Les options comprennent des légumes, des produits laitiers, des fruits et des noix. Vous pouvez choisir votre repas selon l’inspiration du jour ou personnaliser votre commande. L’endroit est également idéal pour travailler ou étudier avec leur ambiance calme et leurs nombreuses prises électriques.

L’entre-pots Masson

Adresse : 2589 Rue Masson, Montréal, QC H1Y 1W3



L’entre-pots Masson est un lieu chaleureux proposant des petits-déjeuners réconfortants. Leur poutine déjeuner et leurs omelettes bien garnies en font un lieu incontournable pour satisfaire sa faim. De plus, leur terrasse en arrière permet de profiter du soleil pendant les beaux jours. L’entre-pots Masson est un petit café français situé en plein cœur de Montréal. Ils servent des gâteaux, des sandwiches et des pâtisseries faits maison. Ils proposent également des produits locaux tels que des oeufs, des légumes et des herbes.

Patati Patata

Adresse : 4177 Rue Saint-Denis, Montréal, QC H2W 2M7



Patati Patata est un petit restaurant au décor coloré, offrant un menu simple mais délicieux pour le petit-déjeuner. Leurs patates gourmandes, présentées avec des légumes, du fromage et des oeufs, sont à ne pas manquer. De plus, leurs mini-burgers à partager sont un choix populaire pour une entrée en matinée. C’est une chaîne de resturants incontournable ici à Montréal et au Québec.

Greenspot

Adresse : 3041 Rue Notre-Dame Ouest, Montréal, QC H4C 1N9



Greenspot est un restaurant végétalien situé au cœur de Montréal. Les options végétariennes comprennent des burgers, des tacos, des salades et des smoothies. Les produits sont frais et de qualité supérieure.

Le Paltoquet

Adresse : 1065 Avenue Van Horne, Outremont, QC H2V 1K1



Le Paltoquet est une boulangerie-pâtisserie et salon de thé proposant des petits-déjeuners et brunchs raffinés. Leurs viennoiseries sont préparées sur place chaque jour, et leur menu évolue au gré des saisons. Ne manquez pas de goûter leur quiche lorraine, accompagnée d’une salade verte, pour un déjeuner léger et savoureux.

Café Cherrier

Adresse : 3635 Rue Saint-Denis, Montréal, QC H2X 3L6



Café Cherrier est un restaurant à l’ambiance cosy proposant des petits-déjeuners délicieux et copieux. Vous y trouverez une grande variété de plats, allant des oeufs bénédictines aux crêpes, en passant par les viennoiseries faites maison. Leur spécialité est l’œuf braisé sous vide, servi avec purée de pommes de terre, légumes et sauce bordelaise.

Le vieux vélo

Adresse : 59 Rue Beaubien Est, Montréal, QC H2S 1R1



Le vieux vélo est un petit café offrant un menu restreint mais délicieux pour le petit-déjeuner. Le vieux vélo est un populaire restaurant végétalien situé dans le quartier Mile-End. Les options comprennent des burgers végétariens, des salades et des sandwichs. Les produits sont frais et préparés sur commande.. Leur terrasse est idéale pour profiter du soleil durant l’été et siroter un café en dégustant un bon déjeuner.

Après avoir découvert ces 10 restaurants et cafés incontournables à Montréal, vous n’aurez plus d’excuse pour manquer le petit-déjeuner ! Chacun de ces endroits vous offrira une expérience unique et vous permettra de bien commencer votre journée de visite dans cette ville si attachante.

Vous avez désormais toutes les clés en mains pour découvrir ces superbes adresses où déjeuner à Montréal. Des restaurants et des cafés de choix ! Si vous êtes en vacances au Canada, nous vous conseillons de visiter les chutes du Niagara, un des hauts lieux touristiques du pays. On vous en parle dans l’article dédié. Et si vous ne savez quand préparer votre voyage, on vous dit aussi quand partir au Canada.

Si vous connaissez d’autres adresses à Montréal ou que vous souhaitez témoigner, n’hésitez pas à laisser un commentaire en bas de page pour les internautes à la recherche des meilleures lieux dans la plus grande ville francophone d’amérique. Bon appétit !