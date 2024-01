Cáceres Dévoilée : Entre Fortifications et Gastronomie

Bienvenue, amis voyageurs, dans un récit où l’Histoire se murmure au détour de chaque pierre et où les saveurs se conjuguent au pluriel. Je vous emmène ainsi avec moi à la découverte de Cáceres, joyau intemporel perdu au cœur de l’Espagne, en Estrémadure. Un lieu où chaque ruelle pavée est une ode à un passé glorieux et chaque bâtisse. Un témoin de la grandeur historique de l’Espagne.

Nichée entre la Vallée du Tage et la Sierra de Fuentes, Cáceres se dresse fièrement, comme une sentinelle de l’histoire. Avec ses fortifications qui narrent ainsi des siècles de conquêtes et de reconquêtes. Ici, les amateurs d’art et d’histoire sont conviés à un voyage authentique. Flânant dans la vieille ville, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Le passé de Cáceres est un véritable palimpseste, sur lequel Romains, Arabes, Juifs et Chrétiens ont laissé leur empreinte indélébile. De la Muralla Árabe aux palais de la Renaissance, chaque pierre vous convoque ainsi à la contemplation.

Et que dire de la gastronomie cacereña ? Elle est à l’image de la ville : robuste, sincère et généreuse. Les confréries culinaires rivalisent de créativité pour mettre à l’honneur les produits du terroir. Du fameux pimentón de la Vera aux succulents fromages de la Serena.

Alors, cap sur Cáceres ! Je vous détaille les itinéraires qui vous mèneront au cœur battant de l’Espagne. Suivez le guide !

Histoire et Localisation de Cáceres

Nichée dans la province d’Estrémadure, en Espagne, la ville de Cáceres offre une plongée fascinante dans l’histoire. Fondée par les Romains au premier siècle avant J.-C., cette commune a été le témoin de diverses influences culturelles au fil des siècles. Des Visigoths aux Musulmans, avant d’être reconquise par les forces chrétiennes au XIIe siècle. Grâce à son riche passé, Cáceres arbore un centre historique classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Une véritable mosaïque architecturale où les époques se côtoient avec harmonie. Pour en savoir plus sur la région de l’Estrémadure, cliquez sur le lien pour lire l’article dédié.

Localisation

Située à environ 300 kilomètres à l’ouest de Madrid, Cáceres s’avère être une destination captivante pour les amateurs d’histoire et d’architecture. Son emplacement stratégique, à la limite de la Castille-et-León, en fait le point de départ idéal pour explorer les vastes étendues de l’Estrémadure, terre sauvage et préservée.

La Quintessence Médiévale

En flânant dans les ruelles pavées de Cáceres, on se laisse transporter au Moyen Âge. Les murailles de la vieille ville, les tours fortifiées et le château témoignent de la puissance et de l’importance stratégique de la cité à l’époque médiévale.

Les bâtiments de Cáceres illustrent à merveille les différents courants architecturaux européens. Palais Renaissance côtoient églises gothiques et demeures mauresques, offrant un panorama varié et riche à découvrir. Un passage obligé est la Plaza Mayor. Lieu de convergence de la vie sociale et point de départ parfait pour la visite des sites historiques environnants.

Que voir et visiter à Cáceres ?

Plaza Mayor

Allons droit au but, les amis. Si Cáceres était une bataille, la Plaza Mayor serait son fier étendard. Bien plus qu’une simple étendue pavée, cette place est l’incarnation de l’histoire et de l’agitation qui caractérisent ce carrefour culturel. Balayée par les ombres des remparts médiévaux et les reflets de la Torre de Bujaco, la Plaza Mayor est l’endroit parfait pour démarrer votre expédition. Il y a même des tours gratuits organisés par des bénévoles. Renseignez-vous ici. Ou faites-vous accompagner de Marco de privat visitas guiadas Cáceres pour une visite privée organisée.

Plaza Santa Maria & Concatedral Santa Maria

Un pas de plus et vous vous retrouvez sur la Plaza Santa María – le cœur vibrant de la cité historique. Ici, la Concatedral Santa María vous accueille avec ses airs de forteresse pieuse. Avec sa façade austère, elle vous murmure les mélodies de siècles d’histoire. Un conseil, montez au clocher pour une vue imprenable sur la ville.

Casa-Museo Árabe Yusuf Al-Burch

On dit souvent que pour connaître un homme, il faut parcourir le monde à ses côtés. La Casa-Museo Árabe Yusuf Al-Burch, c’est un peu comme ça. Ce lieu d’histoire chargé vous emmène des siècles en arrière, dans le quotidien d’une famille arabe à Cáceres. Entre les murs de cette demeure, le temps semble avoir fait une pause, une pause enrichissante.

Musée d’Art Moderne

Après cette immersion dans le passé, quoi de mieux qu’un bond dans la modernité artistique ? Le Musée d’Art Moderne de Cáceres fait dialoguer œuvres contemporaines avec un cadre historique. Offrant un contraste saisissant et une expérience visuelle un peu à contre-courant de la vieille ville.

Les lieux de tournage de la série Game of Thrones

Cáceres, avec ses allures de citadelle, a séduit les réalisateurs de la série culte “Game of Thrones” pour en faire le théâtre de leurs machinations fictives. Nombre de scènes clés de la série ont été tournées ici. Faisant résonner les pierres de la vieille ville sous les pas des personnages forts et complexes de Westeros. La série “House of the dragons” en fait de même. Cliquez sur le lien pour découvrir les lieux de tournages de la série dans l’article dédié. Pour les fans, chaussez ainsi vos souliers les plus solides, et marchez sur les traces des Maisons Stark et Lannister. Une traversée immersive qui liera à jamais cette cité espagnole à l’épopée télévisuelle. Faites vous accompagner de Idiomatour pour une visite privée de ces lieux.

Comment se rendre à Cáceres ?

Pour vous rendre à Cáceres, nul besoin de chevaucher le dragon de Daenerys. Une monture d’acier moderne, un train ou un bus, fera l’affaire. Cáceres se trouve ainsi à un jet de pierre de Madrid et de Séville, reliée par des routes bien entretenues et des voies ferrées qui traversent les étendues de l’Espagne. Aussi pour ceux qui préfèrent les cieux, l’aéroport le plus proche est à Badajoz, à une heure de route. Mais il est moins bien déservi que ceux de Madrid et Séville. Sinon le plus simple reste la voiture. Pratique donc si vous êtes en Road Trip. Et si vous n’avez pas votre location de voiture, on vous a réservé le meilleur comparateur de prix sur ce lien. Vous pourrez ainsi choisir votre véhicule facilement et vous rendre directement ici pour visiter Cáceres.

Où loger à Cáceres ?

Après une journée chargée de découvertes et une soirée bercée par la cuisine locale, trouver donc un endroit où poser la tête est essentiel. Cáceres offre ainsi un choix d’hébergements qui vont des paradors luxueux, imbibés d’histoire, aux hôtels modernes équipés de tout le confort nécessaire. Donc si vous voulez vivre pleinement l’expérience, optez pour une demeure historique transformée en boutique-hôtel qui vous fera voyager dans le temps à chaque réveil. En cliquant sur ce lien vous pourrez choisir votre hôtel en fonction de vos envies et de votre budget dans la sélection proposée. Nous avons dormi au NH Collection Palacia de Oquendo, un hôtel de luxe chargé d’histoire dont voici quelques photos.

Où manger à Cáceres ?

La question n’est pas où manger, mais que manger ! À Cáceres, la gastronomie est également un art et chaque établissement est une galerie. Goûtez ainsi à la tradition dans les tascas où les jambons pendent comme des trophées, où chaque plat raconte une histoire. Ne manquez pas également les spécialités telles que le “Torta del Casar” ou le porc “Ibérico de Bellota”, arrosés d’un vin de la région. Les pâtisseries locales sauront aussi combler vos envies sucrées avec une précision gourmande. Dans les adresses testées par le blog voyage Monsieur Jetlag vous trouverez : restaurant 13 de San Antón et le restaurant Perhaps dont voici quelques photos. Rendez-vous aussi à l’artilo, le restaurant le plus huppé de la ville.

Conclusion

En somme, Cáceres est une ville qui sait captiver le cœur de ceux qui la foulent. À travers ses ruelles pavées, ses monuments historiques et ses murailles austères, l’histoire se dévoile donc à chaque coin de rue, offrant une expérience hors du temps. Les fortifications majestueuses racontent des siècles de résistance et d’évolution, tandis que les palais témoignent de l’opulence et du raffinement de la noblesse espagnole.

Mais Cáceres, c’est aussi une explosion de saveurs, un attrait pour les gourmands qui souhaitent s’immerger dans la culture culinaire de l’Estrémadure. Les restaurants de la ville servent ainsi fièrement des plats régionaux, accompagnés des meilleurs vins du terroir, pour ravir les palais les plus exigeants.

Que vous soyez un passionné d’histoire, un amateur d’architecture, ou tout simplement un explorateur en quête d’authenticité, Cáceres vous offre ainsi une expérience complète et inoubliable. Laissez votre empreinte sur les pavés séculaires de cette ville du cœur de l’Espagne, et emportez avec vous le souvenir indélébile d’un patrimoine qui bat également au rythme d’une terre à la richesse inestimable.

Texte et photos : Monsieur Jetlag

Remerciements : Spain Office de tourisme d’Espagne, Travel Insights, Mathilde Fey. Article réalisé suite à une invitation presse.

