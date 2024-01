Hôtel Villalba et spa à Ténériffe aux Canaries

Amis voyageurs et amateurs de détente, laissez-moi vous transporter, le temps d’une lecture, sur les rivages ensoleillés de Ténériffe (ou Tenerife). Situé dans l’écrin de verdure luxuriante des montagnes de l’île, l’Hôtel Villalba et spa émerge comme un havre de paix, promesse de séjours inoubliables pour ceux en quête de repos et de dépaysement.

Dès votre arrivée, l’air frais des hauteurs se mêle aux effluves subtiles des pins et eucalyptus environnants, vous invitant à lâcher prise. Cet établissement de charme, conçu pour s’intégrer avec élégance dans ce cadre idyllique, allie confort moderne et touches traditionnelles. Une harmonie se reflétant jusque dans les services offerts, pensés pour répondre à vos moindres désirs.

Fans de bien-être, le spa de l’hôtel s’ouvre sur un panorama de rêve. Offrant des soins signés par des mains expertes. Tandis que les gastronomes se délecteront de la cuisine locale réinventée servie dans le restaurant de l’hôtel. Avec pour toile de fond les sublimes couchers de soleil des Canaries.

Etes-vous prêts à vous laisser envoûter par l’Hôtel Villalba et spa à Ténériffe ? Suivez-moi, et découvrez un lieu où le luxe se vit en toute simplicité.

Localisation de l’hôtel Villalba

Perché dans les hauteurs, à l’écart de l’effervescence touristique, l’Hôtel Villalba se dresse comme un havre de paix. Situé à Vilaflor, le village le plus élevé d’Espagne, il vous offre une vue imprenable sur les paysages lunaires qu’offre le parc national du Teide. Cet emplacement de choix, loin du tumulte des plages bondées, est ainsi un appel à l’immersion dans une nature préservée. Garantissant à ses visiteurs une tranquillité sans égal. La route sinueuse pour y parvenir est déjà en elle-même une promesse d’évasion. Pour vous y rendre une voiture est donc indispensable. Pensez aussi à en louer une au meilleur prix. Cliquez sur ce lien pour profiter du meilleur comparateur de prix.

L’Univers, l’histoire et décoration de l’hôtel Villalba

En franchissant le seuil de l’Hôtel Villalba, on est immédiatement transporté dans un univers où tradition et élégance se mêlent à la perfection. L’architecture de l’hôtel, avec ses pierres et ses bois nobles, rend hommage au style canarien. Tout en y apportant une touche de modernité. Chaque espace raconte ainsi une partie de l’histoire de l’île, tel un musée vivant où l’on séjourne. Les œuvres d’art locales, sélectionnées avec soin, ornent les murs et contribuent à l’atmosphère chaleureuse et authentique qui caractérise l’établissement.

Les chambres

Les chambres, véritables cocons douillets, incarnent le luxe discret et confortable. Avec une attention particulière portée sur la qualité de la literie, l’Hôtel Villalba assure ainsi à ses hôtes un sommeil réparateur. Essentiel pour récupérer d’une journée de randonnée ou de farniente. Les terrasses privées invitent à savourer un verre de vin local. Tout en contemplant les étoiles, dans un silence seulement rompu par le souffle du vent. Chaque chambre dispose de son propre caractère, tout en conservant une cohérence avec le style élégant et naturel de l’hôtel.

Le spa

Le Spa de l’Hôtel Villalba est aussi une oasis de bien-être. Ici, le temps semble ainsi suspendu. Les circuit d’hydrothérapie, les massages aux huiles volcaniques et autres soins prodigués par des mains expertes promettent une relaxation profonde. Le clou du spectacle est sans doute la piscine intérieure chauffée, bordée de baies vitrées offrant une luminosité apaisante et des vues sur la pinède environnante. Le spa est donc un passage obligé pour les âmes en quête de renouveau et d’harmonie avec soi-même. Vous trouverez aussi à disposition une salle de sport et un mur d’escalade.

Le restaurant

Avec une table qui honore les produits locaux, le restaurant de l’Hôtel Villalba mérite que l’on s’y attarde. Premièrement chaque plat est une célébration des saveurs canariennes, avec une présentation impeccable et une touche de créativité qui saura surprendre même les palais les plus exigeants. Ensuite le chef, véritable alchimiste des goûts, transforme les ingrédients simples en expériences gastronomiques inoubliables. Que l’on choisisse de dîner dans la salle élégante ou sur la terrasse sous les étoiles, l’expérience reste ainsi gravée dans la mémoire. Le petit déjeuner est également servi chaque matin en forme de buffet continental à volonté.

Que faire autour de l’hôtel ?

L’Hôtel Villalba, blotti à proximité du parc national du Teide, est un point de départ rêvé pour les amoureux de la randonnée. Les sentiers vous mèneront ainsi à travers des paysages lunaires et des forêts denses, offrant des vues imprenables sur le fameux volcan. Chaussez vos bottes de marche et immergez-vous également dans la beauté sauvage de cette île contrastée. Autre curiosité : un arbre géant vieux de 800 ans. D’ailleurs, si vous aimez l’Espagne et la nature, découvrez la région méconnue de l’Estrémadure. On vous en parle dans l’article dédié.

À quelques pas, également, le village de Vilaflor, le plus haut d’Espagne, regorge de petits commerces et de bistrots où vous pourrez déguster des mets typiques tout en vous imprégnant de la culture locale. Ne manquez pas de visiter l’église San Pedro, qui ajoute une touche de sérénité à ce lieu chargé d’histoire.

En fin de journée, le ciel de Ténériffe, connu pour sa clarté, vous offre un spectacle astral fascinant. Profitez de l’absence de pollution lumineuse pour observer les étoiles soit à l’œil nu soit à l’aide des télescopes mis à disposition par l’hôtel. Une expérience cosmique à ne pas rater !

L’île de Tenerife propose aussi une multitude d’activités à faire. Cliquez sur ce lien pour découvrir comment occuper vos journée et de rendre votre voyage unique. Nous avons sélectionné les meilleures attractions de l’île.

Avis et évaluation de l’hôtel Villalba et spa

Catégorie d’hôtel : 4 étoiles

Chambre : 4 étoiles

Localisation: 4 étoiles

Décoration: 3 étoiles

Calme : 5 étoiles

Service : 5 étoiles

Spa : 4 étoiles

Vue : 4 étoiles

Conclusion

En somme, l’Hôtel Villalba est une véritable échappée belle au cœur de Ténériffe aux Canaries. Ses chambres, conçues pour offrir confort et sérénité, sont ainsi des havres de paix où chaque détail est pensé pour le bien-être des visiteurs. Le spa de l’hôtel est également un sanctuaire de relaxation, où le corps et l’esprit viennent se ressourcer loin du tumulte du quotidien. Pour en savoir plus sur l’hôtel, cliquez ici pour découvrir les prix et disponibilités.

Le restaurant, avec ses plats savoureux et ses ingrédients frais, reflète également l’engagement de l’hôtel à proposer une expérience culinaire à la hauteur de la splendeur des lieux. C’est donc un régal pour les sens, une cuisine qui célèbre les saveurs de l’île tout en finesse.

Quant à la forêt et la nature environnante, elles invitent les hôtes à se reconnecter avec l’essentiel, offrant un spectacle enchanteur et des moments de plénitude. Entre les balades en forêt et les excursions dans cette nature luxuriante, chaque instant passé à l’Hôtel Villalba semble suspendu, hors du temps.

Pour une expérience qui conjugue luxe discret, ressourcement corporel et immersion dans la nature canarienne, l’Hôtel Villalba à Ténériffe s’impose donc comme une destination privilégiée. Un séjour ici est synonyme d’une évasion majestueuse, où se mêlent harmonieusement détente, gastronomie et découvertes.

Texte et photos : Monsieur Jetlag

Remerciements : Hôtel Villalba and spa, article réalisé suite à une invitation presse.

