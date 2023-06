Visiter les Jardins de Viels-Maison : Un écrin de verdure à découvrir

Les Jardins de Viels-Maison, situés dans l’Aisne en Picardie, sont un lieu incontournable pour les amoureux de jardins et de nature. Composé de plusieurs espaces aux ambiances variées, ce parc paysager est une véritable invitation à la détente et à la promenade. Dans cet article, découvrez tout ce qu’il faut savoir pour visiter les Jardins de Viels-Maison et préparer votre visite avec le blogueur voyageur Monsieur Jetlag.

L’histoire des Jardins de Viels-Maison

C’est à côté d’une église romane que Bertrande de la Doucette a créé ces différents jardins. Ces derniers sont ouverts aux visiteurs pour qu’il puisse facilement observer les plantes, mais également en apprendre plus sur ce domaine. Il faut savoir que c’est un jardin qui se compose d’une succession d’ambiances différentes. Ce n’est pas moins de 3 hectares que vous pourrez visiter et nous n’allons pas vous le cacher, c’est un lieu qui en vaut vraiment le détour. Sa création a été guidée par sa passion pour le jardinage et le paysagisme, ainsi que son sens artistique aiguisé. Au fil des années, elle a transformé le terrain de 4 hectares en un véritable jardin d’Eden, combinant harmonieusement différentes ambiances et styles de jardins.

Les différents espaces du parc

Le parc est composé de plusieurs espaces aux ambiances variées, vous permettant de flâner au gré de vos envies. Parmi les espaces à découvrir lors de votre visite, vous pourrez notamment apprécier :

Le jardin japonais : Un espace dédié à la sérénité et à la méditation, avec un équilibre parfait entre les éléments naturels et les objets d’art.

Le jardin des senteurs : Un parcours olfactif et sensoriel où les fleurs et les plantes aromatiques éveillent les sens.

Le jardin à l’anglaise : Un espace verdoyant aux formes arrondies, bordé de haies et d’arbustes, offrant un cadre romantique pour les promenades.

Le potager : Un espace dédié à la culture de légumes et de fruits, mais également à la découverte de nouvelles variétés et de pratiques de jardinage respectueuses de l’environnement.

La faune et la flore des Jardins de Viels-Maison

Le parc abrite une grande diversité de plantes, d’arbres et de fleurs, ainsi que de nombreux animaux. Les amateurs de botanique pourront notamment y découvrir des espèces rares et exotiques, ainsi que des variétés locales. Parmi les animaux présents, on compte des oiseaux, des insectes et des petits mammifères, qui profitent du calme et de la richesse écologique du site pour s’épanouir.

Les différents jardins que vous pourrez retrouver

Comme nous avons pu l’évoquer dans la partie précédente, il sera parfaitement possible de voir différents jardins. Voici quelques explications supplémentaires sur ce domaine :

Le cadran solaire : ce dernier est fait en fleur. Si vous souhaitez lire l’heure, il faudra simplement s’avancer sur le tronc de l’arbre et voir où s’arrête votre ombre.

Le jardin des 4 saisons : au sein de ce dernier, ce sont toutes les saisons qui sont représentées pour que vous puissiez voir l’étendue de ces dernières.

Le jardin anglais : si vous avez envie de découvrir des fleurs de différentes couleurs, c’est certainement vers ce dernier que vous devrez vous tourner, le cas échéant.

Le jardin sauvage : vous aurez presque l’impression de sortir des jardins lorsque vous allez vous rendre au sein de ces derniers.

Les topiaires : si vous souhaitez voir des arbres taillés de différentes façons, c’est par ici que ça se passe !

Organiser votre visite aux Jardins de Viels-Maison

Horaires et tarifs

Le parc est ouvert au public de mai à octobre, généralement les week-ends et jours fériés. Il est également possible de visiter les Jardins de Viels-Maison en semaine sur réservation pour les groupes. Les tarifs d’entrée sont de 8 € pour les adultes et 5 € pour les enfants, avec des tarifs de groupe et des abonnements disponibles.

Comment s’y rendre

Pour vous rendre aux Jardins de Viels-Maison, vous pouvez emprunter la route départementale D1, située entre Château-Thierry et Montmirail. Des parkings gratuits sont disponibles sur place pour les voitures et les autocars. Pour les visiteurs souhaitant venir en transports en commun, vous pouvez consulter le site Transilien pour connaître les liaisons ferroviaires à proximité.

Visite guidée et animations

Des visites guidées sont proposées lors des week-ends d’ouverture, permettant de découvrir en détail les différentes ambiances et la richesse botanique du parc. Des ateliers et animations sont également organisés, notamment pour les enfants, afin de sensibiliser les visiteurs à l’environnement et au jardinage.

À découvrir dans les environs des Jardins de Viels-Maison

Pour prolonger votre visite et profiter au maximum de la région, voici quelques idées de sites à découvrir aux alentours des Jardins de Viels-Maison :

Visiter le département de l’Aisne : dans l’article dédié de ce blog, vous découvrirez les richesse de ce département français peu connu.

Le Parc Naturel Régional Oise-Pays de France : Un espace naturel protégé de 60 000 hectares, offrant de nombreuses activités et découvertes pour les amoureux de la nature.

Le château de Condé : Un somptueux château du XVIe siècle, témoin de l’histoire de France et de l’art de vivre à la française.

La ville de Château-Thierry : Une ville historique, située sur la route du champagne, offrant un riche patrimoine culturel et des activités variées.

Vous pourrez également séjourner dans un des hôtels de la région comme le domaine de Barive.

N’hésitez pas à consulter le site des Jardins de Viels-Maison pour obtenir plus d’informations et planifier votre visite. Bonne découverte !

Texte et photos : Monsieur Jetlag

Remerciements : L’agence Aisne Tourisme, Lise Pollet, la famille de Ladoucette