Découvrez la Guinguette Électronique pour un Afterwork réussi à Paris 11ème

Envie de passer un bon moment entre amis ou collègues après une longue journée de travail ? La Guinguette Électronique, située au 109 Rue Oberkampf, 75011 Paris, est l’endroit idéal pour un afterwork convivial et gourmand. Ce bar/club vous propose une expérience unique grâce à sa combinaison réussie d’un espace détente, d’une ambiance musicale électronique et d’une offre de nourriture variée et délicieuse façon street-food. Monsieur Jetlag vous fait découvrir ce lieu incroyable.

Un lieu idéal pour se détendre après le travail

Un espace chaleureux et convivial

La Guinguette Électronique vous accueille dans un cadre à la fois industriel et cosy, avec des canapés confortables à l’étage, des tables basses en bois, des chaises dépareillées et des plantes pour une touche green. Le lieu est incroyable. Il faut préciser que c’est anciennement le « Nouveau Casino » à côté du célèbre Café Charbon. Un haut lieu du clubbing de Paris. Des guirlandes lumineuses et des néons donnent à l’établissement une ambiance chaleureuse et intimiste, parfaite pour se détendre et discuter autour d’un verre. Dès l’entrée, on en prend plein les yeux avec les néons lumineux psychédéliques. Le bar propose une large sélection de bières, de vins et de cocktails, ainsi qu’une carte des boissons sans alcool pour tous les goûts. Cela va devenir votre nouveau QG pour les afterworks entre amis ou entre collègues.

Une programmation musicale électronique

La Guinguette Électronique se distingue par sa programmation musicale éclectique et électronique. Des DJ locaux et internationaux se succèdent derrière les platines pour vous faire danser ou simplement profiter d’un fond sonore agréable. Des événements thématiques sont également organisés régulièrement, tels que des soirées dédiées à un style musical spécifique, des live sessions ou des initiations DJ pour les curieux.

Un festival de saveurs avec la street-food

Chef Nathan Paisley : La symbiose parfaite entre gastronomie française et cuisine vietnamienne

La gastronomie est un art en perpétuelle évolution, et le Chef Nathan Paisley en est la preuve vivante. À travers ses recettes raffinées et savoureuses, il met en avant sa double origine culturelle : la France et le Vietnam. C’est lui qui prépare la carte de la Guinguette électronique.

Le Chef Nathan Paisley attache une grande importance à l’éthique et à la qualité des produits qu’il utilise dans ses recettes. Pour lui, la passion pour la cuisine doit s’accompagner d’un engagement pour la protection de l’environnement et la promotion d’une alimentation saine et durable. Pour préserver les saveurs authentiques de ses plats, Nathan Paisley privilégie l’utilisation de produits locaux et de saison. Il collabore étroitement avec des producteurs et des artisans du terroir français et vietnamien pour s’approvisionner en ingrédients frais et d’excellente qualité. Ce choix permet également de soutenir l’économie locale et de réduire l’empreinte carbone liée au transport des marchandises. Il offre à ses convives des plats créatifs et délicieux, qui mettent en valeur les produits locaux et de saison. Son engagement pour la cuisine responsable et le soutien aux petits producteurs fait de lui un ambassadeur de choix pour promouvoir une alimentation saine et durable, respectueuse de l’environnement et des traditions culinaires.

Des plats gourmands pour tous les appétits

Chez la Guinguette Électronique, la street-food est à l’honneur avec une carte de plats savoureux et variés. Vous retrouvez ainsi de délicieux Rolls au poulet ou à la crevette. Pour les plus gourmands, leurs desserts sont incroyables. Nutella, caramel à la fleur de sel ou encore praliné vous attendent en version roll.

Les tables hautes avec des nappes à carreaux, sont idéales pour renforcer le côté guinguette et passer un bon moment à déguster les grilled cheese. Ils sont hyper gourmands.

Un partenariat avec des fournisseurs locaux

Dans un souci d’éthique et de qualité, la Guinguette Électronique travaille en étroite collaboration avec des fournisseurs locaux pour approvisionner sa cuisine en ingrédients frais et de saison. Ainsi, en venant déguster un plat ou un snack dans ce lieu, vous soutenez également l’économie locale et les acteurs de la production alimentaire durable.

Un bar/club à découvrir sans plus attendre

Grâce à sa combinaison gagnante d’un espace convivial, d’une programmation musicale électronique et d’une offre de restauration variée, la Guinguette Électronique s’impose comme un incontournable pour un afterwork réussi dans le 11ème arrondissement de Paris. Alors n’attendez plus et venez découvrir ce lieu unique et chaleureux lors de votre prochaine sortie entre amis ou collègues.

