Urban Bivouac Hotel, un lieu unique à Paris 13ème !

L’Urban Bivouac Hotel offre une expérience unique aux voyageurs qui séjournent dans le 13ème arrondissement de Paris. Situé à proximité des principaux lieux touristiques de la ville et des stations de métro les plus fréquentées, l’hôtel est un endroit idéal pour ceux qui veulent être au cœur de la capitale.

Un Design contemporain

Urban Bivouac est un hôtel récemment rénové (2018) qui propose une expérience de séjour confortable et moderne dans le 13ème arrondissement de Paris.

Le design original de l’hôtel Urban Bivouac est résolument contemporain, mettant en avant les matières et les couleurs, le tout composant un ensemble harmonieux et résolument agréable. Les couleurs douces et les formes fluides donnent à l’endroit un air chaleureux et accueillant. Il est également parsemé de nombreux points de lumière qui permettent de créer une atmosphère féerique.

Le bâtiment, entièrement rénové en 2018 propose une qualité de service sans commune mesure. Bien que ce ne soit qu’un hôtel 3 étoiles, celui-ci offre des prestations dignes d’un hôtel 4 étoiles, telles qu’une douche avec des huiles essentielles, un accueil ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, un petit-déjeuner en buffet ou en chambre, un personnel multilingue et une conciergerie à disposition.

Un hôtel impressionnant

L’Urban Bivouac compte 32 chambres dont certaines, en suite, sont dotées de balcons ou de terrasses. Toutes disposent de mobilier haut de gamme, d’une literie confortable et d’un système audio connecté aux principaux services de streaming. En outre, il y a une piscine extérieure chauffée, un centre de remise en forme et un spa où vous pourrez vous relaxer après une longue journée de visites.

L’hôtel dispose de trois types de chambres: UB ZEN, UB UP et UB VIP, toutes équipées de télévisions connectées, WIFI, machines à café et à thé, système audio Bluetooth, literie de haute qualité et coffres-forts. Les clients peuvent également demander une console de jeu, une table et un fer à repasser. Le personnel multilingue est disponible 24 heures sur 24 pour répondre aux besoins des clients, offrant des services de conciergerie et des conseils touristiques. Les clients peuvent également opter pour un plateau-repas en chambre. L’hôtel allie des matériaux nobles, des couleurs chaleureuses et un mobilier haut de gamme pour créer une atmosphère Zen et confortable qui vous fera sentir comme chez vous. Venez découvrir les rues, les quartiers, les monuments et les habitants de Paris tout en séjournant dans ce pied-à-terre de qualité.

Les services proposés

Outre les commodités habituelles, l’hôtel offre un large éventail de services supplémentaires :

Service de blanchisserie – pour nettoyer vos vêtements sans effort.

– pour nettoyer vos vêtements sans effort. Restaurant – servez-vous le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner à votre guise.

– servez-vous le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner à votre guise. Bar – profitez d’une variété de cocktails et de boissons alcoolisées jusqu’à minuit.

– profitez d’une variété de cocktails et de boissons alcoolisées jusqu’à minuit. Room service – bénéficiez d’un service de qualité 24h/24 et 7j/7.

– bénéficiez d’un service de qualité 24h/24 et 7j/7. Conciergerie – réservation de taxi, d’évènement …

Situé au cœur de Tolbiac

L’Urban Bivouac Hotel est situé dans le quartier de Tolbiac, à quelques pas de la fameuse dalle des Olympiades, de la bibliothèque François Mitterrand et du Quartier Latin. Les clients peuvent également facilement rejoindre l’un des nombreux musées de la capitale ou encore faire une promenade le long de la Seine.

Plus proche de chez vous

Si vous souhaitez vous rendre à l’hôtel sans utiliser le métro, vous avez la possibilité de prendre le bus 186 qui relie directement Tolbiac à la Place d’Italie. La station de métro Tolbiac est également très proche et dessert les principales lignes de métro de la ville.

Vivez une expérience inoubliable à l’Urban Bivouac Hotel

L’Urban Bivouac Hotel est l’endroit idéal pour ceux qui veulent être au cœur de l’action à Paris. Avec sa architecture unique et son emplacement central, vous pourrez profiter pleinement de la culture et des attractions locales. Si vous recherchez un hôtel luxueux et abordable, c’est le choix parfait. Réservez votre séjour dès maintenant et vivez une expérience unique à Paris !