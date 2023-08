Parmi les différents temps Égypte qui ont été construits, celui d’Abu Simbel et vraiment un lieu que nous pourrons vous conseiller. En effet, ce dernier est vraiment emblématique. Lors de son excursion en Egypte, sur le fantastique Dahabiya Rois sur le Nil, Monsieur Jetlag a fait profiter ses abonnés de ce lieu majestueux que l’on vous invite à découvrir ici.

Le temple d’Abou Simbel est l’un des sites les plus emblématiques et fascinants d’Égypte. Situé dans le sud du pays, près de la frontière soudanaise, ce monument colossal est un témoignage impressionnant de l’histoire des pharaons et de leur ingéniosité. Il est également un exemple formidable de la manière dont l’histoire moderne et l’archéologie ont permis de préserver ce patrimoine unique. Dans cet article, nous explorerons l’histoire du temple au temps des pharaons, son déplacement pour le sauver des eaux, ce que l’on peut y voir aujourd’hui, et quand est le meilleur moment pour visiter le temple d’Abou Simbel. Tout au long de l’article vous pouvez cliquer sur les photos pour les agrandir.

Tout ce que vous devez savoir le temple d’Abou Simbel

Si vous avez l’intention de faire un voyage en Egypte, nous sommes certains que le temple d’Abou Simbel en Egypte pourrait parfaitement vous plaire. Il faut noter que ce sont en réalité deux temples que vous pourrez visiter :

Le grand temple : c’est certainement le plus emblématique et celui qui illustre le mieux l’histoire de l’Egypte Ancienne. Ce dernier était dédié à de nombreux dieux, et notamment à Amon. Notons également que ce dernier était également dédié à la dynastie Ramsès.

Le petit temple : ce dernier se trouve à une centaine de mètres du grand temple. Ce dernier était essentiellement dédié à l’épouse principale du pharaon Ramsès II, Néfertit, mais également à la déesse Hathor.

Les temples sont plutôt anciens. En effet, ces dernières datent du XIIIe siècle avant J. C. Notons également qu’ils sont construits à flanc de montagne : ils ont donc une vue imprenable sur toute la vallée. Leur objectif principal était tout simplement d’impressionner les voisins du sud de l’Egypte. Cela permettait également de renforcer le statut de la religion égyptienne.

L’histoire du temple au temps des pharaons

Le temple d’Abou Simbel a été construit par le pharaon Ramsès II au XIIIe siècle avant J.C., en l’honneur de lui-même et de son épouse Néfertari. Taillés dans la roche, les deux temples témoignent de la grandeur et de la puissance des pharaons de l’époque.

Le site d’Abou Simbel se situe sur les bords du lac Nasser, un immense plan d’eau qui s’étend sur des centaines de kilomètres. Pour en savoir plus sur les incontournables de la région.

L’histoire moderne du temple et son déplacement

En 1960, l’annonce de la construction du barrage d’Assouan a menacé de submerger le temple sous les eaux. Grâce à une opération de sauvetage internationale menée par l’UNESCO, les deux temples ont été démontés, déplacés et reconstruits sur un site plus élevé pour les protéger. Cette opération exceptionnelle peut être considérée comme l’une des merveilleuses expériences de collaboration internationale en matière de préservation du patrimoine mondial.

Ce que l’on trouve sur le site

Aujourd’hui, les visiteurs peuvent admirer les statues colossales de Ramsès II et de Néfertari qui ornent l’entrée des deux temples, ainsi que les nombreuses salles et sanctuaires richement décorés à l’intérieur. En outre, le site offre une vue imprenable sur le lac Nasser et ses environs. Pour bien préparer votre visite, n’oubliez pas de vous renseigner sur les conditions d’accès au site.

Quand se rendre au Temple d’Abou Simbel

Le meilleur moment pour visiter Abou Simbel est pendant les mois d’octobre à mars, lorsque les températures sont plus clémentes et agréables pour découvrir les monuments. De plus, si vous êtes en quête d’une expérience unique, ne manquez pas le spectacle des rayons du soleil qui illuminent les statues du sanctuaire lors des équinoxes de février et octobre. L’horaire pour visiter le site est avant midi. Vous éviterez la foule des bateaux croisières qui viennent aux aurores et profiterez du site avec moins de touristes.

Comment se rendre au temple d’Abou Simbel ?

Si vous avez envie de visiter le temple d’Abu SImbel, il faut note que vous aurez trois façons différentes de vous y rendre :

Par la route : ce n’est pas forcément la solution la plus adéquate, mais c’est possible. Il faudra tout de même compter environ 3h de route depuis Assouan. Notons également que vous pouvez faire les trajets sous escortes militaires, deux fois par jour.

Accompagné d’un chauffeur : c’est certainement la solution la plus appréciable. En effet, ce dernier pourra tout simplement vous conduire directement au pied du temple pour que vous puissiez le visiter. Il vous attendra et vous ramènera à votre point de départ.

Via une croisière comme celle du Rois sur le Nil. Cela vous permettra de réaliser une journée riche en émotion.

La visite du temple d’Abu Simbel : comment cela se passe ?

Pour pouvoir visiter le temps d’Abou Simbel, il n’y a rien de plus simple : vous devez payer l’entrée qui est à 5€. Il ne vous reste plus qu’à vous déplacer comme bon vous semble, dans ce dernier.

En conclusion, le temple d’Abou Simbel est un incontournable lors d’une visite en Égypte. Son histoire fascinante, sa préservation et les trésors qu’il abrite en font une expérience inoubliable. N’oubliez pas de bien préparer votre voyage en consultant les conseils utiles et en prévoyant votre séjour lors des meilleures périodes pour profiter pleinement de ce site extraordinaire. Pour les amoureux de l’Egypte, rendez-vous dans la Vallée des Rois sur l’article dédié. C’est un autre site incontournable. Si vous aussi vous avez déjà visité le lieu, n’hésitez pas à laisser un commentaire en bas de page pour aider les prochains visiteurs.

Texte et photos : Monsieur Jetlag. Voyage réalisé sur invitation.

Remerciements : Les voyages de Pharaon, Mohamed Salem, Pascal Falcon, Sheriff, toute l’équipe du Dahabiya Rois sur le Nil, Le Guide du Routard, HolaFly.